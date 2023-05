Un 65enne è caduto dalla bici a Pinzano al Tagliamento.

A Pinzano al Tagliamento, nella frazione di Pontaiba, un uomo di circa 65 anni di età è caduto dalla bicicletta che stava conducendo. Verosimilmente nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Spilimbergo e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per quanto di competenza. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile, cosciente.