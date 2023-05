Caduta in bici sull’Alpe Adria.

A Ugovizza di Malborghetto Valbruna una donna di circa 63 anni di età, cittadina straniera, che stava percorrendo in sella a una bicicletta la ciclovia Alpe Adria, è caduta dalla due ruote. Ha perso conoscenza.

Le persone che si trovavano con lei in quel momento hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarvisio e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni, incosciente. Attivate per quanto di competenza dagli infermieri della Sores le forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Tarvisio).