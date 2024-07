Le Notti del Vino fa tappa a Pocenia, brindisi a Villa Michieli Fantin

Sabato 3 agosto, dalle 18.30, si potranno scoprire tanti prodotti locali

Le Notti del Vino fa tappa a Pocenia, nella suggestiva Villa Michieli Fantin, sabato 3 agosto. “Qui – dichiara l’Amministrazione comunale – è in programma un evento dai sapori autoctoni, nella raffinatezza di degustazioni di prodotti enogastronomici del nostro territorio”.

A partire dalle 18.30, ci sarà la possibilità di addentrarsi in percorsi di degustazione commentati e accompagnati dalla preziosa collaborazione di Claudio Bertosso. A seguire, dalle 19.30, saranno otto le realtà gastronomiche che apriranno i propri stand all’assaggio dei prodotti locali di propria realizzazione, accompagnate da altrettante realtà vitivinicole.

Spazio anche alla musica e alla cultura

Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale grazie alla collaborazione di Rose

Duo e momenti dedicati alla cultura, grazie all’intervento dell’artista Vanni Martinis che, a partire dalle 20, darà sfoggio della sua “Arte del Legno“. Si continuerà, infine, dalle 21.15, con il concerto di Alberto Visentini: musica, arte, cultura e territorialità in un connubio di emozionanti esperienze.

L’evento è reso possibile dalla collaborazione fra Amministrazione comunale, Pro Loco

Torsa e le realtà associative, produttive ed enogastronomiche del territorio, che si sono promosse per la buona riuscita dell’iniziativa.

Le Notti del Vino è un progetto innovativo che, per primo in Italia, vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e profilo Instagram).

Entrata libera: all’accesso ci sarà la possibilità di acquistare sacca porta calice, calice dedicato all’evento e tre degustazioni al prezzo di 8 euro. Le degustazioni successive saranno a un euro ciascuna. Cibo a consumazione: carne, pesce, formaggi, salumi, frutta, dolci e quanto di meglio il nostro territorio abbia da offrire.