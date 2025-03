Il friulano Massimo Rossetto premiato come miglior pizzaiolo dell’anno

Massimo Rossetto, pizzaiolo friulano e anima creativa della pizzeria Quelli dell’Isola a Polcenigo, è stato premiato dalla prestigiosa Guida Stellata Peperoncino Rosso come Miglior Pizzaiolo d’Italia 2025. Un riconoscimento che corona un percorso fatto di passione, originalità e un profondo rispetto per la tradizione.

Rossetto, insieme alla moglie Veronica Polotacchia, guida la pizzeria in via Pedemontana 59, un locale che ha già conquistato due Stelle Peperoncino Rosso. La filosofia del maestro pizzaiolo si distingue per un approccio artigianale e “meteorologico”: la lievitazione e la preparazione degli impasti variano a seconda delle condizioni climatiche, senza l’utilizzo di macchinari o lunghe refrigerazioni.

Tra innovazione e tradizione.

Il pizzaiolo friulano si è fatto notare per i suoi 35 impasti originali, di cui sette vengono proposti a rotazione ogni settimana, seguendo la stagionalità degli ingredienti. Prodotti locali come il radicchio di Treviso, il petto d’oca e il prosciutto di cervo arricchiscono le sue creazioni, esaltate da farine locali e combinazioni inedite, come l’impasto alla menta e zenzero.

La sua ricerca dell’eccellenza si traduce in pizze dai colori e dai sapori unici, con condimenti preparati in cucina e una predilezione per gli ingredienti freschi di stagione. Rossetto evita la passata di pomodoro per la classica Margherita, preferendo i pomodori pelati e promuove una filiera corta che coinvolge diversi produttori locali.

Una Carriera di Successi

La carriera di Rossetto è iniziata nel ristorante di famiglia, La Passeggiata, e dopo varie esperienze lavorative, nel 2024, Rossetto e la moglie hanno aperto Quelli dell’Isola, realizzando il sogno di un locale in cui poter esprimere liberamente la propria creatività.

Negli anni, il maestro pizzaiolo ha collezionato numerosi riconoscimenti, dal terzo posto a una gara locale nel 1987 fino alle 2 Stelle Peperoncino Rosso nel 2022 e al Best Award di Pizza Expert nel 2023.