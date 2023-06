Addormentarsi sotto un tetto di stelle, la novità a Malga Glazzat

Due starbox installate vicino a Malga Glazzat a Pontebba.

In montagna le stelle sono più belle e ora c’è un’occasione in più per poterle ammirare, anzi, per potersi addormentare guardandole. A Malga Glazzat, infatti, sono state installate due starsbox, strutture in legno calde e accoglienti dove si può dormire a contatto con la natura.

Il tetto, infatti, è apribile e questo consente di abbandonarsi tra le bracci di Morfeo con ancora negli occhi lo spettacolo del firmamento. Le strutture sono accessibili da questo fine settimana e a volerle installare è stato il Comune di Pontebba, in cui ricade l’area della Malga.

“Sarà possibile pernottare in malga Glazzat vivendo un’esperienza tutta nuova e affascinante: guardando le stelle – ha spiegato il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi -. Come Amministrazione Comunale, al fine di potenziare la ricettività e l’approccio sostenibile e a diretto contatto con la natura, abbiamo installato due starsbox, delle unità ricettive mobili che permettono di osservare le stelle grazie al tetto apribile. Sarà un’esperienza di pernottamento unica e indimenticabile”. Per informazioni e prenotazioni, è necessario chiamare la malga al numero 333 872 7991.