Il ristoro Baita Winkel a Pramollo.

Se siete sulle Alpi Carniche, intenti ad alternare scarpinate e piacevole soste, per godervi il panorama, probabilmente passerete davanti alla Baita Winkel, una struttura di ristoro a 1470m di altezza. Un posto dove prendere una birra e un piatto di speck per poi ripartire verso il Monte Cavallo, dove il sentiero conduce. E proprio qui, alla Baita Winkel che Martin e Anneliese Waldner da qualche giorno hanno aperto il ristoro.



“La famiglia Waldner ha una grande esperienza nel settore,gestisce a Pramollo l’hotel Garnerkofel e sicuramente offrirà il meglio a quanti faranno visita alla Baita Winkel”, ha commentato il sindaco di Pontebba Ivan Buzzi. La struttura è stata concessa loro in affitto dal comune. Sono aperti dal mercoledì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 fino a fine settembre. “Un’importante novità – continua il sindaco – una nuova attività che apre a Passo Pramollo con l’obbiettivo di valorizzare e far crescere anche il nostro territorio”.

La stagione delle escursione estive in montagna è iniziata e presto ulteriori novità con la possibilità di effettuare escursioni guidate a cavallo. Inoltre, per arrivare a Baita Winkel non occorre prefissarsi la scalata verso il Monte Cavallo, perché si raggiunge con una facile passeggiata di 20 minuti partendo dall’ex caserma della guardia di finanza di Pramollo.

