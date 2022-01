Chiuse per una notte la stazione di Pontebba.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della stazione, in orario notturno, dalle 22 di giovedì 27 alle 6 di venerdì 28 gennaio, sarà completamente chiusa la stazione di Pontebba, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia in entrata verso Tarvisio: i veicoli leggeri potranno percorrere la SS13 in direzione dell’Austria, attraversare il centro abitato di Tarvisio e immettersi sulla A23 allo svincolo di Tarvisio nord.

I mezzi pesanti diretti verso il confine di Stato dovranno sostare obbligatoriamente, fino alla riapertura della stazione, presso l’autoporto doganale di Pontebba, in località San Leopoldo. In uscita da Udine: Carnia, in uscita dal confine di Stato: Tarvisio nord. I mezzi pesanti che dal confine di Stato sono diretti a Pontebba dovranno sostare, fino alla ripaertura dela stazione, presso il parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein” in territorio austriaco.

(Visited 205 times, 205 visits today)