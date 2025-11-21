Inaugurata la nuova sede dei vigili del fuoco volontari di Pontebba

È stata inaugurata ieri, 20 novembre, la nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba. La cerimonia ha rappresentato un momento di festa, ma anche di riconoscimento per l’impegno costante dei volontari che operano al servizio della sicurezza dei cittadini.

Alla cerimonia ufficiale erano presenti numerose autorità civili e religiose. Tra queste, il Prefetto di Udine, Dott. Domenico Lione, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, Ing. Francesco Pilo, insieme ai suoi predecessori Ing. Giorgio Basile e Ing. Alberto Maiolo. Presenti anche l’Assessore regionale alle Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Immigrazione, Pierpaolo Roberti, il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, e il parroco Don Alberto Zanier, che ha impartito la benedizione alla nuova struttura e ai mezzi in dotazione.

La nuova sede, moderna e funzionale, rappresenta un potenziamento fondamentale delle capacità operative del Distaccamento, migliorando le condizioni logistiche per i volontari e garantendo una risposta più tempestiva ed efficace alle emergenze.