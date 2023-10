Chiusura per lavori in un tratto dell’autostrada A23.

A causa di lavori di manutenzione di alcune gallerie, un tratto dell’autostrada A23 Udine Tarvisio sarà chiuso al transito per due notti.

I cantieri interesseranno in particolare i tunnel “Pagonia nord”, “Obuas nord” e “Spartiacque nord”, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 ottobre, dalle 22 alle 4 del mattino; sarà quindi interdetto ai veicoli il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord, verso l’Austria.

Pertanto, nell’orario delle chiusure non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fella est”, situata nel suddetto tratto, mentre l’area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa lunedì 16 e martedì 17 ottobre, con orario 12:00-4:00.

In alternativa si consiglia per la chiusura del tratto, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, potranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare sulla A23 a Tarvisio nord, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente, fino alla riapertura del tratto, presso l’autoporto doganale di Pontebba (località San Leopoldo).

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.