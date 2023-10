Infarto in strada a Tavagnacco.

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico questa mattina dopo essere stato colto da un grave malore cui è seguito un infarto: è accaduto a Tavagnacco.

Diverse le chiamate di aiuto giunte al Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Udine. Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Udine.

Le persone presenti in quel momento sul posto hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dei mezzi su ruota. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo, trasportato poi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni molto gravi con rianimazione cardiopolmonare in corso, con ambulanza con il medico dell’automedica a bordo.