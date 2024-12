Manutenzione delle gallerie, previste chiusure sulla Udine-Tarvisio: le deviazioni

Sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio.

Sulla autostrada A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 dicembre, con orario dalle 22 alle 4 del mattino, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l’Austria.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fella est”, situata nel tratto coinvolto, mentre l‘area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa dalle 12:00 di lunedì 16 e di martedì 17 dicembre, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, potranno immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, fino al valico di Coccau, per poi entrare in territorio austriaco. I veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso il piazzale Interporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.