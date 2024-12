Gonars, l’annuncio del sindaco: si riattiva l’autovelox sulla Napoleonica

Sarà riattivato l’autovelox sulla Napoleonica.

A partire dal 17 dicembre, il sistema di autovelox fisso sulla strada Napoleonica, in territorio di Gonars, all’altezza dell’incrocio per Fauglis (via Felettis), sarà nuovamente operativo. Tuttavia, il rilevamento della velocità effettiva avrà inizio solo dopo il 15 gennaio, concedendo agli automobilisti il tempo necessario di notare la presenza del dispositivo e adeguare il proprio stile di guida.

Il sistema è stato installato per monitorare la velocità dei veicoli in direzione Ontagnano-Codroipo, con l’obiettivo prioritario di garantire maggiore sicurezza stradale. L’iniziativa nasce dalla necessità di prevenire incidenti in un tratto che, purtroppo, è stato teatro di gravi sinistri in passato, incluso un tragico episodio che coinvolse una madre con i suoi due figli.

E’ stato lo stesso sindaco, Ivan Boemo ad annunciare la riattivazione tramite social. “Non vogliamo che simili tragedie si ripetano – ha spiegato il primo cittadino –. Per questo abbiamo deciso di introdurre un sistema che contribuisca a limitare la velocità e proteggere tutti coloro che attraversano questa zona”.

Gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni non saranno fine a sé stessi. Il Comune ha già annunciato che tali introiti saranno reinvestiti integralmente in progetti volti a migliorare la sicurezza di altre strade, come interventi di asfaltatura, costruzione di marciapiedi e messa in sicurezza di incroci critici.