A Pontebba il meteo si prevede… con il barometro a corda

Nel borgo Codecios, a Studena Bassa, è stato realizzato un divertente cartello in legno

Come misurare la pressione atmosferica e avere un’idea più chiara delle previsioni meteo? Ma con il barometro a corda! E’ il divertente cartello di indicazioni realizzato in legno da Sandro Nassimbeni per abbellire la frazione di Studena Bassa, a Pontebba, e più precisamente il borgo Codecios.

L’immagine è stata postata dall’autore dell’opera su ‘Sei di Pontebba solo se…‘, riscontrando subito il gradimento della comunità, che ha apprezzato la goliardica idea. Grazie a una corda, infatti, non solo si possono conoscere con estrema precisione le condizioni meteo ma, come si legge, si può anche facilmente capire se si è bevuto un po’ troppo o se è passato un ladro…!