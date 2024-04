Il sindaco di Pontebba colto un da malore: “Ora sto meglio”

il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, è stato colto da un malore mercoledì sera.

Sta meglio il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, colto da un malore mercoledì sera che ha richiesto il suo ricovero presso l’ospedale di Udine per una serie di accertamenti medici.

Il consiglio comunale tenutosi ieri sera è stato presieduto dal vicesindaco Rudy Gitschthaler, il quale ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto e ha assicurato che la municipalità è in costante contatto con la famiglia del sindaco per ricevere gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Durante la seduta, è stato trattato un argomento particolarmente caro a Buzzi, ovvero la variante 81 per l’insediamento turistico sul versante italiano di Passo Pramollo, su cui il sindaco si è molto impegnato.

Questa mattina il primo cittadino ha voluto tranquillizzare tutti: “Sto meglio – ha spiegato Buzzi – . Il mio grazie al vicesindaco per essersi attivato nella richiesta di soccorso,alla guardia medica di Pontebba, al personale del 118 e Della stroke unit di Udine. Un pit stop per ripartire con più carica e nuovi obiettivi. Un grazie di cuore alla mia famiglia”.