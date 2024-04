Ubriachi al bar, insultano e cercano di aggredire gli agenti: arrestati

Arrestati due giovani in un bar di Udine.

La mattina di martedì 16 aprile, all’interno del bar annesso all’Hotel Ramandolo di via Forni di Sotto, 2 giovani sono stati segnalati per essere oltremodo molesti nei confronti sia del gestore che degli avventori. Visto il loro stato il barista si è rifiutato di servirgli altre bevande alcoliche in considerazione che si presentavano palesemente già alterati.

Sul posto sono quindi giunte 2 volanti per cercare di risolvere la turbativa creatasi. Alla vista dei poliziotti uno dei due soggetti, in maniera più veemente rispetto all’altro, sin da subito ha assunto una atteggiamento riottoso, oltraggiando gli agenti, non affievolendo la sua condotta di fronte le giuste richieste dei poliziotti di interrompere il disturbo arrivando ad aggredire con toni via via più minacciosi e molto gravi in particolare un poliziotto, cercando di arrivare allo scontro fisico avvicinandosi sempre più quasi faccia a faccia costringendo gli operatori ad intervenire energicamente immobilizzandolo per evitare conseguenze più gravi.

Il secondo uomo, ha cercato di osteggiare l’intervento nei confronti del suo amico cercando di frapporsi tra gli operanti, in un suo crescendo di minaccia, perseverata durante l’intera fase di accompagnamento e permanenza negli Uffici della Squadra Volante, condotta che ha portato all’arresto dei due giovani per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale, una denuncia a piede libero per il reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale e la contestazione della sanzione amministrativa di ubriachezza molesta.

I due arrestati, entrambi italiani di 21 e 23 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati presentati presso il Tribunale di Udine il giorno seguente per la convalida della misura dell’arresto, confermata dal Giudice che ha disposto che i due uomini venissero rimessi in libertà in attesa di giudizio.