Addio a Luigino Cao, fondò un’associazione per i malati di Parkinson

Luigino Cao aveva 77 anni.

La comunità di Pordenone piange la scomparsa di Luigino Cao, scomparso a 77 anni a causa delle complicazioni di una polmonite. La sua vita, celebrata come un inno alla generosità e all’impegno sociale, ha lasciato un segno indelebile in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Luigino ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita nell’unità coronarica dell’ospedale di Pordenone, prima di lasciarci a causa di una polmonite che lo ha portato in terapia intensiva.

Nato da una famiglia semplice di boscaioli, ha dedicato la sua vita alla generosità e al servizio degli altri. Un uomo eccezionale, capace di condividere la sua vita con chiunque avesse bisogno, ha contribuito a diffondere un senso di comunità e solidarietà. La massima generosità di Luigino si è manifestata nel suo rapporto con la moglie, Lina Giust, affetta da anni dal morbo di Parkinson. Luigino è stato un punto di forza per Lina, abbattendo le barriere create dalla malattia e permettendole di vivere appieno nonostante le sfide quotidiane.

A Fontanafredda, la coppia ha fondato l’associazione L’Aquilone onlus, dedicata proprio ai malati di Parkinson. Luigino è stato il presidente di questa organizzazione, dimostrando un impegno costante nel migliorare la vita di coloro che affrontano la malattia. Oggi alle 16 e 30 si svolgerà una commemorazione laica alla “Casa degli angeli” a Sacile per ricordare Luigino che, oltre all’amata moglie, lascia i figli Katia e Ivan.