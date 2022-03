Andrea Dall’Olio scomparso da Pordenone.

Si è allontanato dalla propria abitazione alle ore 21 circa, di ieri sera primo marzo, e ha fatto perdere le sue tracce. Ore d’ansia in Friuli per Andrea Dall’Olio nato a Cagliari il 29.04.1965 e scomparso a Pordenone, dove è residente. I familiari hanno formalizzato, questa mattina, la denuncia. Al momento dell’allontanamento Dall’Olio, alto 1,70, corporatura robusta, stempiato, occhi verdi, capelli cortissimi ai lati di colore grigio, indossava un paio di jeans, una polo, un maglione di colore blu, un giubbino con cappuccio. Per eventuali segnalazioni contattare la Questura di Pordenone telefono 0434.238208 oppure il numero di emergenza 112 NUE

