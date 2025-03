Baby gang a Pordenone, ragazzo aggredito e rapinato dal branco

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e rapinato da una baby gang nella serata di sabato a Pordenone.

Baby gang in azione a Pordenone: una violenta aggressione è avvenuta sabato sera nella zona di Borgomeduna, dove un 19enne è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di una decina di giovani nel tentativo di rapinarlo. Il ragazzo ha resistito alle minacce e si è rifiutato di consegnare il portafoglio, scatenando la reazione violenta del branco, che lo ha colpito con calci e pugni prima di fuggire.

La vittima ha riportato diverse contusioni ed è stata soccorsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Le indagini sono affidate alla polizia, che sta cercando di identificare gli aggressori tramite immagini di videosorveglianza e testimonianze. Al momento non emergono collegamenti con un’altra serie di rapine avvenute nei giorni precedenti in città, in cui erano coinvolti quattro giovani armati di coltello. Sull’episodio è stata informata la Procura, che valuterà eventuali sviluppi investigativi.