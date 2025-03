Lignano, verso la conclusione i lavori di dragaggio a Porto Casoni

Si avviano alla conclusione di lavori di dragaggio all’interno di Porto Casoni, a Lignano Sabbiadoro.

Si avviano a conclusione i lavori di dragaggio all’interno di Porto Casoni a Lignano Sabbiadoro, un’attività programmata e coordinata dalla Regione Fvg che sta interessando il porticciolo dei residenti dallo scorso mese di ottobre.

A darne notizia, spiegando come tali interventi troveranno conclusione al 15 aprile prossimo, è il vicesindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro e assessore al demanio Manuel Massimiliano La Placa, confermando anche per gli assegnatari la disponibilità degli oltre cento posti barca a partire dalla settimana successiva alla consegna dei lavori.

“Rispetto alla prima ipotesi di conclusione dei lavori per fine febbraio, la Regione ci aveva comunicato per tempo uno slittamento del termine – ricorda il vicesindaco – siamo comunque riusciti a raggiungere un accordo e due terzi delle barche che grazie alla disponibilità di Li.sa.gest. e AD Marine erano ospitate a Porto Vecchio e Punta Faro, hanno avuto la possibilità di rientrare in darsena, pur senza utilizzo, già dalla metà del mese di marzo”.

Come sottolinea La Placa i lavori di dragaggio e manutenzione a Porto Vecchio “erano attesi da tempo e fortemente voluti da questa amministrazione che, in questi mesi, si è costantemente interfacciata con la Regione e con i fruitori del Porto, prima e dopo l’avvio dei lavori, per condividere ogni azione e l’intero iter di una procedura che ha interessato un’area essenziale e strategica per il nostro Comune”.