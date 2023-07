L’uomo si è ferito cadendo dalla scala.

Un uomo di circa 62 anni di età è stato soccorso ieri mattina per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta dall’alto da una scala, da circa 2 metri, sulla quale si trovava per raggiungere il tetto di un esercizio pubblico.

Dopo l’allarme lanciato con una telefonata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice giallo, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile e cosciente.