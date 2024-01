Dopo Udine, chiude anche il negozio Fielmann di Pordenone

Sono 11 i punti vendita Fielmann che saranno chiusi in Italia.

Il cuore pulsante di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele, perde un altro pezzo con la chiusura del punto vendita Fielmann, la catena tedesca di occhiali abbasserà le serrande il 31 gennaio.

L’annuncio ufficiale è arrivato solo pochi giorni prima di Natale, colpendo come un fulmine a ciel sereno i cinque dipendenti del negozio di Pordenone. Fielmann, presente in città dal novembre 2018, aveva scelto Pordenone come prima location in Friuli Venezia Giulia, il negozio si era distinto anche per la sua partecipazione attiva alla vita della città, collaborando in iniziative ambientali e sostenendo progetti con le scuole locali.

Nonostante le recensioni positive e la soddisfazione dei clienti il bilancio in perdita e la redditività non hanno soddisfatto le aspettative. La stessa sorte tocca anche a Udine e altri 9 punti vendita in tutta Italia: Ancona, Bassano Del Grappa, Imola, La Spezia, Livorno, Lucca, Mantova, Mestre, Padova. Tornando a Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele la situazione resta complicata con diversi di negozi chiusi anche causa della difficoltà nel sostenere gli affitti elevati e dei costi in aumento.