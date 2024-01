Mortegliano festeggia il suo Patrono: “Il 2024 sarà l’anno dei ristori”

Le parole dell’assessore Riccardi.

“Il 2023 è stato un anno difficile: dopo aver garantito che i ragazzi potessero andare a scuola e che i poliambulatori fossero aperti ora l’obiettivo è che la casa di riposo, in cui si stanno completando i lavori, possa riaccogliere le persone che sono state temporaneamente ospitate in altre sedi e che i prossimi mesi vedano arrivare i ristori“. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi alla comunità di Mortegliano, duramente colpita dagli eventi atmosferici lo scorso anno intervenendo alla Festa patronale di San Paolo, organizzata dalla parrocchia della Santissima Trinità.

Si tratta di una tradizione che si tramanda da generazioni e che quest’anno festeggia la sua 83ma edizione. Nell’occasione Riccardi, sottolineando la compostezza e il senso di resilienza con cui Mortegliano si è rialzata, comprendendo le difficoltà e reagendo in modo da risolvere con intelligenza, ha auspicato che “i ristori che proverranno dal Governo siano adeguati alle necessità; per parte sua la Regione ha fatto il possibile stanziando una cifra senza precedenti, di oltre 150 milioni di euro, per le prime emergenze e sono certo – ha concluso – che il 2024 sarà l’anno dei ristori“.