Una cornacchia aggredisce chi passa vicino al nido

Da diverse settimane, a Pordenone c’è una cornacchia “molesta”: aggredisce chi passa vicino al suo nido, in particolare i residenti della via dove ha nidificato. Una donna ha infatti segnalato di essere stata attaccata più volte (così come i suoi familiari e i vicini) e che l’uccello le ha provocato anche ferite e abrasioni alla testa.

Il sindaco Alessandro Ciriani è quindi intervenuto con un’ordinanza affinché l’animale sia catturato e, in base alla sua pericolosità, rilasciato in un’area non abitata oppure soppresso. Un provvedimento che non è piaciuto affatto agli animalisti: “Abbiamo inviato un esposto alla procura della repubblica di Pordenone – ha annunciato l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente -, nei confronti del sindaco della città in quanto abbiamo ritenuto che nell’ordinanza ammazza cornacchia possano esserci gli estremi del maltrattamento di animali abbiamo chiesto quindi di verificare se vi sono gli estremi per procedere nei suoi confronti, rimane la nostra richiesta di ritiro immediato della medesima ordinanza”.

“Tenendo conto del comportamento delle cornacchie che diventano territoriali e protettive dove erigono il proprio nido e che lo stesso comportamento è maggiormente protettivo qualora nella zona vi siano dei pulli – cita l’esposto dell’associazione -, appare evidente che non si capiscono le motivazioni di tale atteggiamento se non nella volontà di uccidere questa cornacchia in via preventiva”.