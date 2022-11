Camion si scontra in A4 e non si ferma: il conducente positivo alla droga

Il camion aveva travolto alcuni manufatti autostradali in A4 e ha proseguito la sua pericolosa corsa.

Verso le ore 14 e 30 di ieri, il centro operativo autostradale della polizia stradale di Udine, è stato informato che l’ungo l’arteria autostradale A4 da Villesse a Palmanova, il conducente di un autoarticolato straniero dopo aver abbattuto alcuni manufatti autostradali, con conseguente criticità sull’importante arteria autostradale, si era inspiegabilmente allontanato.

La pattuglia di polizia stradale si è recata sul luogo mentre arrivavno anche numerose segnalazioni circa la pericolosa condotta di guida dell’uomo.

Poco più avanti dal luogo dell’incidente e ancora in marcia, gli agenti hanno intercettato il veicolo autore del sinistro, il quale procedeva costante con scarti improvvisi da destra a sinistra, ostacolando il normale e regolare flusso della circolazione.

Giunti nei pressi della prima area di servizio disponibile la pattuglia, in sicurezza è riuscita a fermare l’autoarticolato identificando il suo conducente ed effettuando i rituali controlli sullo stato psicofisico, controlli che evidenziavano una positività all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli approfonditi controlli al mezzo permettevano anche di rinvenire una modesta quantità dello stupefacente e gli strumenti idonei al consumo.

Condotto presso il nosocomio, il conducente veniva sottoposto agli accertamenti sanitari il cui esito è stato determinante per l’applicazione dell’art 187 del Codice della Strada, guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria. La pena prevista prevista in questi casi è l’arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro, 10 punti in meno sulla patente, patente di guida sospesa per non meno di un anno e confisca del veicolo.

Ancora una volta il tempestivo intervento della polizia stradale in servizio sull’arteria autostradale, grazie anche alla segnalazione degli utenti in transito, ha scongiurato ben più gravi conseguenze circa il comportamento alla guida di questo incauto conducente professionale.