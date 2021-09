Pordenone, legalità ed educazione civica si insegnano anche nei diari

Consegnati agli studenti di Pordenone i diari polizia di Stato.

Con un diario si può favorire la condivisione per la legalità, nella consapevolezza che alla delicata opera di formazione ed istruzione dei piccoli cittadini, devono cooperare tutte le istituzioni. È così che oggi all’istituto scolastico comprensivo “Pordenone Sud” a Pordenone, il questore della provincia di Pordenone Marco Odorisio unitamente al dirigente scolastico Maria Rita Esposito hanno ha consegnato agli alunni e alle alunne delle classi 4^, l’agenda scolastica “Il Mio Diario – 2021/2022”, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e con il sostegno di quello dell’Economia e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

L’educazione civica passa attraverso i diari.

In questo modo, nell’ambito dell’iniziativa “Il Mio Diario – Educare i Giovani alla Legalità ”, la polizia si avvicina ai giovani studenti utilizzando messaggi e fumetti come il famoso topo giornalista Geronimo Stilton, per contribuire al percorso di crescita e di educazione verso il rispetto delle regole e della conoscenza di quei valori quali l’amicizia, la solidarietà e la legalità, su cui si fonda la nostra società. E ancora, per l’edizione di quest’anno, ampio risalto è stato riservato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’educazione civica nei programmi scolastici.

La polizia a cavallo.

Nell’occasione, c’è stata anche la possibilità di interagire con le pattuglie del Reparto a cavallo della polizia di Stato e con le moto e le auto della Questura che quotidianamente assicurano i servizi di sicurezza, vigilanza e controllo del territorio. Infatti, anche per quest’anno, grazie alle pattuglie a cavallo provenienti dalla questura di Milano, sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio nei parchi cittadini”.

