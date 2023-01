Dopo il record di sciatori a Piancavallo anche il record di multe

Pioggia di multe a Piancavallo.

Coda per arrivare e, una volta su, nessun parcheggio libero e così, se qualcuno ha fatto mestamente inversione a U per tornare a casa, altri hanno invece tentato la sorte, con auto in doppia e tripla fila, nell’attesa che qualcuno liberasse un posto, e sosta selvaggia, con il risultato che nel week end sono state una sessantina le multe elevate dalla Polizia locale di Piancavallo.

Il ritorno della neve, infatti, ha invogliato molti a una domenica di sci, di ciaspolate o di slittino, al punto che già alle nove di mattina, sui vari gruppi social erano segnalate code di auto che tentavano di raggiungere il centro del paese: un’ora per arrivarci, da Aviano.

Una volta raggiunto, però, i turisti hanno avuto a che fare con un altro problema: la mancanza di parcheggi liberi. Gli stalli, infatti, erano esauriti sia in centro, sia nell’area del Palaghiaccio e nella nuova area di sosta di Col Alto, tanto che sono stati segnalati anche casi di automobilisti che hanno occupato, senza averne diritto, gli i posti riservati ai disabili.

Nel frattempo, i carabinieri, che fino alla fine della stagione invernale hanno un posto fisso a Piancavallo, hanno comunicato i dati dell’attività a partire dal 15 dicembre: 30 gli interventi di soccorso e 19 le infrazioni alle norme sciistiche contestate, con casi che vanno da condotte pericolose a violazioni comportamentali come mancanza di precedenza. Multati anche alcuni pedoni per l’irregolare occupazione delle piste (lungo la pista “nazionale”), mentre ad alcuni turisti è stata contestata l’ubriachezza molesta.

I carabinieri sono anche stati impegnati in controlli alla circolazione stradale e al sovraffollamento delle aree di parcheggio in montagna, particolarmente problematico nel fine settimana. In collaborazione con la Polizia locale di Aviano sono quindi sono state elevate contravvenzioni per condotte pericolose lungo la strada che porta da Aviano a Piancavallo e decine di multe per parcheggi irregolari e mancato rispetto dei divieti di transito.