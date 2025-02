Da sabato 1° a domenica 9 marzo alla Fiera di Pordenone torna la nuova edizione di Cucinare.

Da sabato 1° a domenica 9 marzo alla Fiera di Pordenone, il Friuli Venezia Giulia torna “ai fornelli” per una nuova edizione di “Cucinare” assieme a Fab FVG – Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, con un’area istituzionale per la promozione turistica, una collettiva di 14 aziende aderenti al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” e un incontro per approfondire la conoscenza su alcune delle eccellenze del territorio regionale.

Il salone dell’enogastronomia dedicato al pubblico e agli appassionati troverà spazio all’interno della manifestazione Ortogiardino, dedicata all’orticoltura, floricoltura e al vivaismo, organizzata sempre alla Fiera di Pordenone dal 2 al 10 marzo, e la nuova collocazione offrirà ai partecipanti una maggiore visibilità, contando anche sulle decine di migliaia di visitatori che nei nove giorni affolleranno l’iniziativa.

Le aziende partecipanti.

L’area “Io sono Friuli Venezia Giulia” offrirà ben 243 metri quadrati all’interno del padiglione 5BIS (5B/T 66) in cui troveranno ospitalità 14 postazioni dedicate agli stand delle aziende a marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e un infopoint, per la promozione del territorio e la presentazione dell’offerta turistica regionale.

Saranno 14 le aziende aderenti al marchio collettivo “Io sono Friuli Venezia Giulia”: Azienda Agricola Carusone Sandra, Antico Molino Pussini, Borgo Titol, Cantina Borgo delle Rose, Cantina Trezero, Cooperative Agricole, CoProPà, Corte Tomasin, Fiori di Mari, Gubane Giuditta Teresa, La Gubana della Nonna, Liquorificio Susanna, Pasticceria Mosaico Aquileia, Terre Petrussa.

Appuntamento speciale e show cooking.

Sempre in collaborazione con Fab FVG, PromoTurismoFVG organizzerà un appuntamento speciale in programma domenica 9 marzo dalle 18.00 alle 19.00 all’arena Pordenone With Love: “L’esperienza del marchio collettivo Io Sono FVG – Le voci dei produttori a confronto e la proposta gastronomica dello chef con i prodotti regionali a marchio”, una tavola rotonda per la presentazione del marchio collettivo, illustrato dalla Fondazione Agrifood FVG, e seguito da uno show cooking a cura dello chef dell’Osteria Turlonia, Federico Mariutti. Moderatrice dell’incontro Stefania Marcuz, esperta di analisi sensoriale al settore food&beverage e in scienze e cultura del cibo, con il contributo dei produttori aderenti al marchio collettivo. L’appuntamento è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito della manifestazione; per accedere è comunque necessario il biglietto di ingresso alla fiera.