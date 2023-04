Dal Friuli nasce l’app che porta il pranzo durante la pausa in ufficio

Un’app per il pranzo in ufficio.

Gestire la complessità assicurando un’esperienza unica, e soprattutto semplice, alle persone che la usano. È la nuova app che Spider 4 Web, agenzia di sviluppo app e digital marketing con sede a Fiume Veneto ha sviluppato per DAP.

L’azienda di Porcia, presente da oltre 40 anni nel settore della distribuzione di cibi e bevande, ha voluto dedicare alla propria divisione L’Albero dei Sapori, servizio di delivery di prodotti freschi per la pausa pranzo, una app specifica in grado di rispondere alle diverse richieste degli uffici e, al contempo, pianificare correttamente la preparazione dei cibi e la consegna.

“Il risultato è uno strumento importante che ci permette di avere un contatto diretto con le persone che si rivolgono a noi per la loro pausa pranzo in ufficio, proponendo piatti in linea con i loro gusti – premette Stefano Venier, amministratore unico di DAP -. Non un semplice e-commerce. La nuova app per il delivery de L’Albero dei Sapori rispecchia la volontà di interagire con i clienti, di ottimizzare i processi di gestione del servizio di prenotazione e di consegna dei pasti aziendali a domicilio. Il risultato è un’applicazione web e mobile di facile utilizzo per l’utente finale”.

Se l’obiettivo di business per DAP era quello di fornire alle aziende clienti la possibilità di offrire ai loro dipendenti e collaboratori un servizio di consegna di pasti a un prezzo convenzionato con prenotazione online, la risposta di Spider 4 Web si è concretizzata nello sviluppo di una app dedicata che gestisse sia le prenotazioni online, sia i processi interni aziendali. “Dopo una fase di ascolto delle esigenze dell’azienda, dei suoi obiettivi e dell’organizzazione dei processi – spiega Andrea Pizzato, CEO di Spider 4 Web -, abbiamo elaborato un algoritmo specifico che tenesse conto di tutte le esigenze poste sul piatto. Quindi ci siamo concentrati sulla realizzazione del sito web per la prenotazione dei pasti. Dal portale, che è stato testato per migliorarne la user experience, è nata l’app mobile su tecnologia Android e iOS e sono stati sviluppati i cruscotti di monitoraggio dai quali ottenere statistiche e KPI”.

L’app di DAP per la divisione L’Albero dei Sapori ha permesso al momento di operare sul fronte interno con la gestione degli ordini e dei magazzini. “Entro l’estate sarà disponibile per i nostri clienti convenzionati nella provincia di Pordenone – conclude l’amministratore unico di DAP – che così potranno vivere una pausa pranzo diversa: la valorizzazione del prodotto fresco passerà attraverso un’esperienza di gusto”.