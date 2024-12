Una vita nella Guardia di Finanza, in pensione la fiamma gialla più anziana di Pordenone

Il Brigadiere Capo qualifica speciale Daniele Celotti va in congedo.

In una breve, ma significativa, cerimonia interna, il Comandante Provinciale di Pordenone, Colonnello Davide Cardia, ha salutato e ringraziato il Brigadiere Capo qualifica speciale Daniele Celotti, che, dopo oltre 40 anni di onorato ed effettivo servizio, raggiunti i limiti d’età, sarà, dal 1° gennaio, collocato in congedo, raggiungendo, così, la meritata pensione.

Al sovrintendente, in forza al Nucleo Mobile del Gruppo di Pordenone, il Comandante Provinciale ha tributato un Elogio formale, cristallizzandone i meriti e la non comune dedizione al servizio. Al Brigadiere Capo qualifica speciale Celotti, che passa così il testimone di Fiamma Gialla più anziana della provincia, Comandante e colleghi augurano di cuore di poter finalmente dedicare, agli affetti ed alle passioni, il tempo inevitabilmente sottrattogli in questi anni.