Dal mare alla montagna: ecco come il Friuli festeggia il Capodanno

Il Friuli si prepara a salutare il 2024 e accogliere il 2025 con una tantissimi eventi che attraversano città e montagne, offrendo esperienze uniche a chiunque desideri festeggiare il Capodanno in grande stile. Dal mare di Lignano alle suggestive piste innevate delle montagne, passando per Udine e Pordenone: ecco gli eventi vivere una notte indimenticabile.

Udine: musica e spettacolo in piazza I Maggio

Il cuore pulsante dei festeggiamenti di Capodanno a Udine sarà piazza I Maggio, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto. A partire dalle ore 21, la festa si accenderà con i suoni di DJ Enzo Zippo, pronti a riscaldare l’atmosfera e a far ballare tutti in attesa del conto alla rovescia di mezzanotte. Non mancherà nemmeno quest’anno allo scoccare della mezzanotte il coinvolgente spettacolo pirotecnico con gli ormai consueti fuochi “gentili”, caratterizzati da una gittata più bassa e meno impattante rispetto ai tradizionali fuochi d’artificio.

Il divertimento non si fermerà però quando l’orologio segnerà le 00.00. Il palco di Piazza Primo Maggio, allestito come consuetudine sotto il colle del Castello che farà da suggestivo sfondo ai fuochi, ospiterà fino alle 2 del mattino un’esperienza musicale e visiva unica nel suo genere, grazie al format MIAMI e all’energia di Radio Piterpan. Lo show che animerà la piazza, unisce musica, immagini e coreografie in un mix esplosivo di reggaeton, latin urban e le hit più amate del momento.

A Pordenone i Boney M. Xperience.

La città di Pordenone si prepara a salutare il 2024 con un grande evento musicale gratuito: dalle ore 20:30, piazza XX Settembre diventerà il cuore pulsante della festa, pronta ad accogliere cittadini e visitatori per una serata all’insegna della musica, del ballo e del divertimento. Protagonisti i Boney M. Xperience, eredi della storica band Boney M. Porteranno sul palco i grandi successi che hanno segnato la storia della musica dance. Sarà una serata di pura energia, pensata per far ballare e divertire persone di tutte le età.

The Boney M. Xperience è un quartetto composto da Edna Proctor e Maureen Fernandes, collaboratrici storiche di Bobby Farrell, con Fabienne Rosa e Dasilvian Bruce che propone un viaggio nella musica disco anni ‘70 e ’80, al ritmo dei grandi successi dei leggendari Boney M., tra cui “Rivers of Babylon”, “Daddy Cool” e “Rasputin”, che hanno fatto ballare intere generazioni.

Presentati da Gilberto Zorat, i Boney M. Xperience intratterranno il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, con il loro show di musica dance anni ’70 tra ritmi contagiosi e melodie irresistibili, performer con voci straordinarie, costumi abbaglianti e coreografie iconiche. Sul palco di piazza XX Settembre, si esibiranno anche Marco Lucchini DJ e DB Brown e ad arricchire l’atmosfera, le caratteristiche Casette di Natale che saranno aperte dalle 17:00 per tutta la durata dell’evento e dove sarà possibile gustare cibi e bevande tipici, aggiungendo sapori speciali alla notte più attesa dell’anno.

A Lignano per un Capodanno al mare.

Tutto pronto in piazza Fontana per la grande festa di Capodanno a Lignano che saluterà il 2024 e accoglierà a suon di musica l’anno nuovo. Un evento davvero speciale per vivere la magica atmosfera della notte di San Silvestro in riva al mare, preceduta da una passeggiata nel Villaggio del Gusto di Natale d’A…Mare, allestito tra via Tolmezzo e parco San Giovanni Bosco.

La serata del 31 dicembre inizierà alle 22.00 in Viale Gorizia-Piazza Fontana, il luogo simbolo di Lignano Sabbiadoro, con la musica e l’animazione di Radio Company in “Wonder Company 2025” per offrire, dal grande palco allestito nella piazza, l’intrattenimento dei Dj set, la musica live della IPOP Band, balli sfrenati e animazione, il tutto fino a tarda notte per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

A Palmanova il Capodanno con Timothy Dwight.

Il Capodanno a Palmanova avrà un sapore internazionale. Timothy Dwight, DJ Italo-Americano di 29 anni, accompagnerà con la sua musica Hip-Hop, Funky, House la venuta del 2025. E a mezzanotte lo spettacolo di fuochi d’artificio lanciati dal centro di piazza Grande. Uno spettacolo che ogni anno raccoglie, nella parte esterna della piazza principale della città stellata migliaia di persone, assiepati a brindare anche nei numerosi bar aperti sull’anello.

Timothy Dwight si esibisce live da più di 10 anni, in Italia e negli Stati Uniti, e porta un dj set ritmico che varia tra generi e dal sound internazionale, un open-format DJ set tra Hip-Hop, Funky e House. La sua musica inizierà dalle ore 22.30 di martedì 31 dicembre dalla Loggia di piazza Grande.

Montagna: Capodanno di brindisi e fiaccolate sulla neve

In montagna, l’atmosfera si accende con fiaccolate suggestive e feste nelle piazze. A Forni di Sopra, alle 19 i maestri di sci illumineranno le piste con la loro fiaccolata, seguita da fuochi d’artificio e una festa con dj White in piazza Centrale. Anche a Ovaro il Capodanno sarà spettacolare, con la festa “Capodanno a Courmayeur – Live in Ovaro”. A Sappada, la pista Eiben-Col dei Mughi ospiterà una fiaccolata seguita da fuochi d’artificio, mentre a Sella Nevea sarà protagonista la Scuola sci e snowboard Tarvisio-Sella Nevea.

A Tarvisio, i festeggiamenti si concentreranno in piazza Unità d’Italia, Dalle ore 21.30 con musica e Dj Emistore e poi con il live dei Sismica.

Il primo giorno del nuovo anno sarà dedicato alla tradizionale fiaccolata del monte Lussari. Il programma prevede alle 16.30 ritrovo presso Caserma dei Pompieri Volontari di Camporosso e partenza mini fiaccolata dei bambini che percorrendo Via Valcanale arriverà al campo sportivo di Camporosso per accendere il primo falò augurale.

Alle 18.00 partenza della storica Fiaccolata del Monte Lussari, la più lunga delle Alpi Giulie con i suoi 1.000 metri di dislivello, con partenza dalla cima del Monte Lussari e arrivo a Camporosso. Un’armonia di luci creata da 250 fiaccolatori in abiti tradizionali. A seguire spettacolo pirotecnico. Nella zona di arrivo della fiaccolata ci sarà il chiosco di Us Camporosso con the, brulè e qualche calda golosità. La telecabina del Monte Lussari è aperta fino alle ore 18.30.