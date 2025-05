Lavori in via Rovereto a Pordenone, così cambia la viabilità.

Nei giorni di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 maggio 2025 avranno luogo necessari lavori di riparazione sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche in via Rovereto a Pordenone. Le operazioni di riparazione si protrarranno per almeno un’intera giornata. I manufatti riparati dovranno poi rimanere in condizione di asciutta per le 48 ore successive alla fine dei lavori.

Per consentire l’esecuzione sicura degli interventi e garantire il corretto consolidamento delle riparazioni, si rendono necessarie le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta:

sarà istituito il divieto di sosta per gli stalli blu lungo il tratto di Via Rovereto interessato

per gli stalli blu lungo il tratto di Via Rovereto interessato verrà applicata l’interdizione al transito dell’area di cantiere, valida anche nelle ore notturne

dell’area di cantiere, valida anche nelle ore notturne sarà temporaneamente vietato l’accesso a via Rovereto per i veicoli provenienti da Via Trento, di conseguenza, via Rovereto risulterà a senso unico di marcia esclusivamente in uscita verso Via Trento.

Il comune di Pordenone invita quindi gli automobilisti e i residenti “a prestare la massima attenzione alla segnaletica che sarà installata in loco e a considerare percorsi alternativi durante i giorni indicati per ridurre al minimo i disagi”.