Friuli Venezia Giulia fortunato al Superenalotto, centrati tre “5”

Superenalotto, centrati tre “5” in Friuli Venezia Giulia.

Friuli Venezia Giulia in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 3 maggio, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 12.481,80 euro l’uno: primo a Trieste nella Tabaccheria Miraz in viale Miramare 117 B, il secondo a Buja, in provincia di Udine, presso il Nuovo 13 in via Santo Stefano 107, l’ultimo a Cordenons, in provincia di Pordenone, presso la Tabaccheria Ye Haiwei in via Musil, 46.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 5 maggio, sale a 27,8 milioni di euro.