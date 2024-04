A Prata di Pordenone la cabina dell’Enel diventa un pacco regalo per Avis e Aido.

Mistero svelato: la cabina dell’Enel di via Angelo Dino De Carli, a Prata di Pordenone, è stata trasformata in un pacco regalo per un motivo ben preciso. Si tratta, infatti, dell’opera di un artista di origini pratesi, Edoardo Nardin, al quale Avis e Aido del posto hanno chiesto di realizzare un’opera in occasione del loro, rispettivamente, 65esimo e 45esimo anniversario di fondazione.

Detto e fatto. Nardin si è messo al lavoro e ha trasformata un’anonima cabina dell’Enel in un vero e proprio “dono”. Proprio per sottolineare l’importanza del donare, e richiamare l’attenzione di tutti su quello che è un vero atto d’amore disinteressato.

L’opera, una volta completata, verrà inaugurata il prossimo 23 giugno, quando Avis e Aido celebreranno i rispettivi “compleanni”.