Incidente a Manzano.

Sono tre le auto rimaste coinvolte in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada regionale 56, tra San Giovanni al Natisone e Manzano, all’altezza della sede della Calligaris. Per cause in corso di accertamento, c’è stato un tamponamento tra due veicoli, uno dei quali è finito per invadere l’altra corsia andando a impattare frontalmente contro un altro mezzo che arrivava dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Udine, che hanno estratto una donna rimasta bloccata nella vettura. La signora è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari che l’hanno elitrasportata all’ospedale di Udine; le altre persone coinvolte, secondo le prime informazioni, avrebbero riportato ferite lievi. A causa del sinistro, la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, con conseguenti disagi al traffico.