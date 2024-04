Pordenone, nuovo bando per il bar in piazza Lozer a Torre

A Pordenone bando per il bar in piazza Lozer a Torre.

Alcuni mesi or sono era stato indetto dal Comune di Pordenone un bando per l’affidamento in locazione del bar in piazza a Torre. Un locale di proprietà comunale che vorrebbe proporre agli abitanti di Torre e dell’intera città un’offerta qualitativamente importante, mettendo in vetrina le eccellenze enogastronomiche del territorio, con un menù di qualità, prodotti di stagione a Km Zero, garantendo un servizio cordiale e cortese.

Purtroppo però, nessuno dei concorrenti che hanno partecipato al bando è risultato idoneo per la gestione di questo locale e pertanto il Comune indirà presto con un nuovo bando.

Spiega l’assessore al commercio Elena Ceolin: “È nell’interesse dell’amministrazione dare a Torre un bar che sia punto di attrazione e piacevole occasione di aggregazione, che sia gestito da persone che abbiano maturato esperienza professionale in quest’ambito e che somministri prodotti di qualità, garantendo aperture particolari del quartiere. Al contempo, si vogliono tutelare gli imprenditori, che inevitabilmente devono investire in questa attività, e fare di tutto affinché la loro gestione sia attrattiva e durevole nel tempo”.

Alla domanda se il locale resterà dunque chiuso per lungo tempo, l’amministrazione risponde che sta pensando a delle soluzioni alternative molto concrete per poter offrire comunque alla piazza di Torre la necessaria vitalità durante la stagione estiva.