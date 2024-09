Il Comune di Pordenone ha disposto una pulizia straordinaria di corso Vittorio e del centro. Conclusi i lavori in piazzale Ellero

Per accogliere al meglio le migliaia di visitatori che da oggi affolleranno la città in occasione di Pordenonelegge, il Comune di Pordenone ha effettuato una serie di lavori di pulizia di alcune vie del centro. “Tra queste – sottolinea il sindaco reggente Alberto Parigi – c’è corso Vittorio, che rappresenta a tutti gli effetti il salotto cittadino, con i suoi palazzi dipinti e la sua architettura rinascimentale”.

Riqualificazione di piazzale Ellero dei Mille

Inoltre, è in fase di conclusione l’opera di riqualificazione di piazzale Ellero dei Mille. Questi lavori, affidati a GEA con il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze del progetto “Pordenone pulita e inclusiva”, hanno consentito la pulitura e la ripittura delle pensiline presenti sul piazzale, che si presentavano tristemente imbrattate con scritte e graffiti.

Gli altri interventi mirati hanno portato alla sostituzione di due strati di ghiaia, alla potatura degli alberi, alla rigenerazione delle aiuole sottostanti e al rifacimento delle loro cordonate. Inoltre, sono state posizionate quattro nuove panchine, uniformati i cestini per la raccolta dei rifiuti, pulite le due panchine originali in pietra che si trovano sul lato confinante con le scuole Gabelli ed è stato valorizzato il perimetro in sassi dell’aiuola del Monumento ai caduti, prima sommerso da erba e vegetazione.

Infine, GEA ha provveduto alla pulizia del marciapiede di piazzale Ellero, di viale Trento e viale Trieste, non solo per riqualificare questo sito monumentale d’importante interesse storico, ma anche per consentire agli ospiti di Pordenonelegge di poter godere della bellezza di quest’area centrale in una città che si sta affermando sempre più come meta culturale e turistica.