Il percorso realizzato a Barcis insieme con l’associazione Studio In.

Edison e Studio In, l’associazione che promuove la partecipazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, hanno stretto una collaborazione volta a consentire a persone non vedenti di sperimentare il mondo dell’energia, con un accesso guidato all’impianto idroelettrico di Edison collegato al lago Barcis.

Edison e Studio In hanno realizzato un percorso che si snoda lungo le sponde del lago Barcis, la sua diga e l’impianto idroelettrico, per raccontare attraverso alcune piccole prove sensoriali le curiosità e la complessità del bacino idrico, il suo ambiente naturale, la trasformazione dell’energia idraulica in energia elettrica e il mestiere del gestore di impianti di produzione di energia elettrica dall’acqua.

L’esperienza sensoriale.

Il percorso prende avvio dal coronamento della diga, dove i visitatori procedono in fila indiana facendo attenzione alle correnti termiche che si sviluppano tra le pareti rocciose che racchiudono l’alveo del torrente Cellina. L’esperienza sensoriale termina in uno dei punti più inaccessibili e importanti di una diga, presso una delle paratoie tramite cui viene regolato il deflusso dell’acqua dal bacino e dove ai visitatori è fatto ascoltare il contrasto tra il rumore dell’onda che cade nel pozzo di scarico in caso di piogge eccezionali e il suo incessante e quieto scorrere durante tutto l’anno.

