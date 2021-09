L’appuntamento a Tomba di Mereto il 26 settembre.

Gran finale, alle ore 18 di domenica 26 settembre, per il festival itinerante Enoarmonie, premiato da ottimi riscontri di pubblico nonostante le difficoltà logistiche del periodo. L’originale e imitato format dell’associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale, che abbina all’ascolto di brani musicali raffinate degustazioni enologiche, si chiude con un concerto di fine estate, collocato temporalmente quasi al termine della vendemmia. Di forte suggestione il luogo prescelto, l’aia di casa Roselli della Rovere, a Tomba di Mereto, angolo intatto di un Friuli rurale di cui ormai rimangono poche tracce.

Tre importanti brani pianistici saranno presentati dal pianista udinese Sebastiano Mesaglio, da poco rientrato in Friuli dopo molti anni trascorsi in un intenso perfezionamento nelle accademie tedesche: eseguirà la Fantasia op. 75 di Ludwig van Beethoven, la sonata in fa diesis minore op. 81 di Nepomuk Hummel, e gli intermezzi dell’op.118 di Johannes Brahms,

Tre ottimi vini dell’azienda Roselli della Rovere saranno collegati e sinestetizzati da Stefano Catucci, voce radiofonica Rai, coadiuvato dall’enologo dell’azienda, Daniele Calzavara.

