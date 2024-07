Il Comune di Pordenone ha affidato la gestione del Centro a Gsm

L’impianto sportivo Bruno De Marchi a Villanova ha finalmente riaperto le porte. In seguito alle ben note vicende legate al Pordenone Calcio, da giugno il Comune di Pordenone è tornato pienamente in possesso del Centro e ora, come deliberato nella Giunta di ieri, ha affidato a GSM la gestione di tutto l’impianto con una finalità di utilizzo sociale.

Inoltre, il Comune sta dialogando con diverse importanti realtà sportive cittadine che presto godranno qui di spazi dedicati alle loro attività, sta organizzando alcuni uffici per le segreterie e un servizio bar-ristoro ed effettuerà una serie di manutenzioni che si vedono necessarie a seguito dei vandalismi ad arredi, porte e finestre e di una mancata cura dei campi da calcio nei mesi passati.

Il De Marchi torna a vivere come struttura per il calcio

“Oggi il De Marchi torna a vivere come struttura per il calcio – dichiara l’assessore allo sport Walter De Bortoli – e questa per noi è una grande soddisfazione. Con tale delibera affidiamo l’impianto a GSM, che lo metterà a sua volta a disposizione di diverse società sportive, non soltanto di calcio ma anche di basket, scherma e arti marziali. Già ieri sono partite le iscrizioni al “nuovo” Pordenone Calcio, sia per il settore maschile che per quello femminile e in mattina gli operatori stavano lavorando per sistemare gli ultimi preparativi”.

Grande soddisfazione, quindi, da parte dell’Amministrazione perché, grazie alla ripartenza di questo centro sportivo comunale, i giovani atleti potranno iniziare a prepararsi per le attività dell’anno 2024/2025 che avranno inizio a fine agosto, e soprattutto perché un luogo come il De Marchi tornerà ad essere punto di riferimento per lo sport in città, favorendo l’aggregazione dei giovani, facendo da supporto educativo per le famiglie e proponendo tante attività e iniziative.