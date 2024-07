Banca 360 FVG nuovo co-sponsor di Udinese Calcio

L’istituto di credito diventa ufficialmente il nuovo co-sponsor del Club bianconero per il biennio 2024/26

Banca 360 FVG diventa ufficialmente il nuovo co-sponsor del Club bianconero per il biennio 2024/26.

La grande famiglia dei partner di Udinese Calcio si arricchisce, quindi, di una nuova eccellenza nel proprio settore, quello del Credito Cooperativo, di cui Banca 360 FVG rappresenta un vero e proprio punto di riferimento, con i propri 58 sportelli dislocati in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e presenza a Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia, quindi in tutti gli ex capoluoghi di provincia.

La nuova partnership tra Udinese Calcio e Banca 360 FVG si basa su una condivisione di valori comuni che vanno al di là di una semplice relazione commerciale e che hanno consentito alle due Società di affermare i rispettivi brand, credendo sempre nel lavoro di squadra e puntando su idee e metodi innovativi in grado di interpretare al meglio le nuove tendenze nei loro rispettivi ambiti.

Valore fondante la sostenibilità in ogni sua declinazione

Valore centrale e fondante, per entrambe le realtà, è quello della sostenibilità in ogni sua declinazione, secondo i parametri ESG, che vedono Udinese essere un’eccellenza mondiale in questo ambito e Banca 360 FVG un crescente riferimento in ambito regionale.

“Per una Banca di Credito Cooperativo è fondamentale sedimentare il proprio rapporto con il territorio. Udinese Calcio è uno storico cliente dell’Istituto e un partner con cui da sempre sono state condivise virtuose collaborazioni. Allo scoccare del primo anno dalla fusione tra BancaTer e Friulovest Banca, avvenuta il primo luglio 2023, abbiamo pensato di legare in maniera ancora più coinvolgente la nostra attività a quella del Club che rappresenta l’orgoglio e l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia”, dichiara il presidente di Banca 360 FVG, Luca Occhialini.

“Un investimento per rafforzare il nostro ruolo di banca di riferimento regionale – precisa Occhialini – che sarà parallelo al sostegno al territorio che Banca 360 FVG continuerà a garantire in termini di mutualità e supporto al mondo associativo, che rimarrà centrale e prioritario”.

L’importanza del radicamento sul territorio

“Udinese Calcio ha da sempre avuto un rapporto privilegiato con Banca 360 FVG, operatore finanziario di grande tradizione e di straordinario radicamento territoriale”, le parole del presidente del Club bianconero, Franco Soldati. “Ci accomunano i valori, l’orgogliosa appartenenza alla Regione Friuli Venezia Giulia, le origini che affondando per entrambi addirittura a circa 130 anni fa. Poter essere veicolo promozionale di un brand che rappresenta l’unicità della comunità regionale è motivo di grande soddisfazione e si inserisce in quel filone di reciproca valorizzazione che abbiamo lanciato con Io sono Friuli Venezia Giulia e con la denominazione commerciale dell’impianto in Bluenergy stadium, in una logica di promozione di talenti ed eccellenze territoriali”.