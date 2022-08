Ciclista cade e si rompe un femore a Caneva, portato via con l’elisoccorso

Ciclista cade a Caneva.

Un ciclista residente a Portogruaro è stato soccorso dalla stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, lungo la strada che da Caneva sale in Piancavallo a mezza costa in un tratto boschivo. L‘uomo è stato sbalzato dalla bici a terra dopo essere finito con una ruota in una canaletta di scolo ancora bagnata per le piogge. Nella caduta l’uomo si è procurato una frattura del femore. Sul posto è arrivato l’elisoccorso regionale che ha calato con il verricello l’equipe tecnico sanitaria: stabilizzato e imbarellato è stato verricellato a bordo.