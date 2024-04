“Puliamo i quartieri”, volontari in azione nonostante il gran caldo

Pordenone, i volontari di “Puliamo i quartieri” si sono occupati del Beato Odorico.

Nonostante la temperatura fosse più vicina a fine luglio, che a metà aprile, i volontari di “Puliamo i quartieri” non hanno mancato di svolgere la loro attività anche nella giornata di sabato 13, occupandosi questa volta del quartiere Beato Odorico.

Infatti, ritrovatisi alle ore 14.30 in via B. Marcello, un gruppo composto da abitanti del quartiere, due consigliere della Pro Pordenone, Ministri Volontari di Scientology, volontari di Ripuliamoci Challenge e Peace Brothers hanno ripulito gran parte del quartiere, ma concentrandosi maggiormente nella zona del supermercato e del lago.

Solamente da una parte di una sponda del lago, in questo periodo asciutto, sono state rinvenute almeno una quarantina di bottiglie di vetro, vasi e tantissima plastica. Tra gli altri oggetti, alcuni dei più fuori dall’ordinario rinvenuti oggi sono stati due paia di scarpe, delle ciabatte, una lastra di vetro e un oggetto in ghisa.

Il prossimo appuntamento di “Puliamo i quartieri” è previsto per sabato 20 aprile alle ore 9 con ritrovo in via Interna presso il palazzetto dello sport.