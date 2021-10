I minorenni nei guai in Friuli dopo aver picchiato un autistico.

Lo avevano picchiato con calci e pugni, con una violenza che aveva destato ancor più scalpore perché la vittima è un ragazzo autistico. E ora, però, pagheranno le conseguenze di quanto fatto.

Sono due minorenni, di 15 e 17 anni, i colpevoli dell’aggressione a un giovane affetto da autismo a Pordenone. Il ragazzo, casualmente, aveva urtato una ragazza sulla pista ciclabile. Da qui il tafferuglio e il pestaggio.

Il ragazzo autistico, di 18 anni, dopo averla urtata, senza causarle particolari danni, si è spaventato. L’adolescente che era con la giovane ha preso le difese di quest’ultima, insieme con un altro compagno che si trovava nei pressi e, non comprendendo la condizione psicologica dell’investitore, anzi, fraintendendo la sua reazione, lo hanno aggredito con calci e pugni. Quest’ultimo era stato dunque portato in Pronto soccorso dove gli avevano diagnosticato varie contusioni; più serie, invece, sembrerebbero le ripercussioni psichiche.

La Questura di Pordenone, dopo due giorni di indagini, ha individuato i responsabili dell’aggressione, convocandoli negli uffici assieme ai rispettivi genitori. I due I due minorenni, italiani, sono ora indagati in stato di libertà per il reato di lesioni gravissime in concorso.





