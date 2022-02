La morte nel sonno del giovane Andrea Vestri in Friuli.

Una tragedia che ha scioccato l’intero Friuli. È quella che si è consumata a Villalta di Pordenone, con protagonista un ragazzo e la sua fine prematura.

Si chiamava Andrea Vestri, aveva 23 anni ed è stato trovato morto dalla mamma nel suo letto. È stata lei, vedendo che il figlio non si alzava, a provare a destarlo quando era mezzogiorno di oggi: lo ha scosso, lo ha chiamato. Nulla da fare. Il giovane era esanime nel letto, la chiamata al Numero unico di emergenza e la disperata corsa in ospedale non sono servite.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al malore fatale. Sarà la Squadra mobile della Questura di Pordenone a fare chiarezza sull’episodio, anche se per ora è escluso il coinvolgimento di terzi. Un ragazzo apprezzato e ben voluto a Villalta, una comunità ora distrutta dal dolore. La notizia della prematura scomparsa di Andrea ha scosso tutto il Friuli.

