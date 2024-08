Una famiglia di Pordenone chiede aiuto per poter salvare l’abitazione, finita all’asta

Una grave malattia, diagnosticata nel 2021, e l’impossibilità di lavorare. Da qui nasce l’odissea di una famiglia pordenonese, che si è trovata ad affrontare gravi difficoltà economiche. E ora rischia di perdere la casa, finita all’asta.

E’ la storia di Franco che, in questi anni, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, compresa una stomia. A causa della sua patologia – per la quale gli è stata riconosciuta un’invalidità al 97% – non può sostenere la famiglia, composta dalla moglie e da tre figli, il più piccolo dei quali, di 14 anni, soffre di disturbi specifici dell’apprendimento.

L’uomo, artigiano, era titolare di una ditta individuale. Con la malattia, si è avviato un percorso di recupero crediti, da parte di banche e fornitori, che ha portato alla messa all’asta della casa. La famiglia, che al momento può contare solo sull’assegno d’invalidità e su piccoli aiuti per le spese correnti, ha, quindi, deciso di chiedere aiuto.

Una raccolta fondi per salvare la casa

“Siamo davvero disperati”, racconta Francesca, la moglie. “Anche prima della malattia di Franco non ci siamo mai concessi lussi, ma adesso è davvero impossibile arrivare alla fine del mese. Siamo rimasti per un anno senza riscaldamento e acqua calda, perché non ce la potevamo permettere. E ora rischiamo anche di perdere la casa”.

“Grazie alla solidarietà di tante persone – spiega Franco – siamo riusciti, per ora, a congelare l’asta, ma adesso abbiamo bisogno di un ulteriore aiuto per versare, entro fine anno, la seconda rata prevista dall’offerta di saldo e stralcio e per saldare definitivamente i conti, mettendo così in salvo la casa“.

Per questo, la famiglia ha lanciato una raccolta fondi su gofundme (https://www.gofundme.com/f/d5trta-famiglia-disperata), nella speranza di poter ricevere un aiuto per non perdere l’abitazione, unico punto di riferimento per Franco, la moglie e i figli.