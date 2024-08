Coldiretti a Friuli Doc 2024 con degustazioni e gli Oscar Green

Degustazioni guidate, laboratori e i premi Oscar Green per Coldiretti del Friuli Venezia Giulia a Friuli Doc.

“Abbiamo messo assieme un programma di approfondimenti su valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, nel contesto della sostenibilità ambientale – sottolinea il presidente di Coldiretti Fvg Martin Figelj –. E naturalmente teniamo molto anche alla presentazione dei progetti vincitori di Oscar Green, occasione di diffusione dell’innovazione in agricoltura. Ci saremo nella convinzione del valore promozionale e culturale della manifestazione”.

Lo spazio e gli eventi di Coldiretti a Friuli Doc.

Nella cornice della Corte Morpurgo, anche quest’anno lo spazio Coldiretti per Friuli Doc, si inizia nel giorno dell’inaugurazione, giovedì 12 settembre, dalle 19 alle 21, con “Biodiversità contadina: alla scoperta delle eccellenze friulane”. Venerdì 13, in due “puntate”, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16, si continua con “Conoscere e riconoscere l’olio extravergine di oliva”. A seguire, dalle 19 in Loggia del Lionello, è in programma l’appuntamento clou: la finale regionale Oscar Green 2024, premio dell’innovazione giovane.

Si ritorna in Corte Morpurgo sabato 14, una giornata in cui Coldiretti organizzerà “I rituali del benessere di Campagna Amica” (dalle 9.30 alle 10.30), una degustazione di birre friulane (dalle 11.30 alle 12.30), un laboratorio per bambini (“Giocando si impara il kmzero”, in collaborazione con Donne Impresa Fvg, dalle 14 alle 15.30) e un agri-aperitivo (dalle 20.30).

Chiusura domenica 15, dalle 9.30 alle 10.30, di nuovo con “I rituali del benessere di Campagna Amica”, dalle 15 alle 16.30 con una degustazione di birre friulane, dalle 17.30 alle 18.30 con “La biodiversità contadina: racconti di vigneti resistenti”, alle 20.30 con l’agri-aperitivo finale.