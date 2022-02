I vandali nella scuola Lozer di Pordenone.

Nei mesi scorsi la scuola secondaria di primo grado “G. Lozer” di Pordenone in via Zara è stata, purtroppo, spesso vittima di episodi di vandalismo e danneggiamento da parte di ignoti, verosimilmente giovanissimi, che notte tempo, approfittando dell’orario di chiusura, in più circostanze facevano ingresso all’interno della scuola talvolta solo per fumare sigarette altre volte per compiere veri e propri atti di vandalismo sia svuotando gli estintori che deturpando le aule con scritte oscene e danneggiando lavagne e banchi. In un’occasione, la notte tra il 7 e l’8 febbraio scorsi, ignoti asportavano 20 computer portatili utilizzati per la didattica a distanza e per il funzionamento delle lavagne interattive multimediali.

Nei giorni scorsi, all’esito delle indagini coordinate dalla Procura pressa il Tribunale dei Minorenni di Trieste, gli agenti della Squadra Mobile Questura di Pordenone hanno individuato e denunciato un quattordicenne ed un quindicenne residenti rispettivamente a Pordenone e Cordenons, ai quali sono stati contestati quattro distinti episodi di danneggiamento e deturpamento e imbrattamento di cose altrui, verificatisi all’interno della scuola Lozer tra il mese di novembre e quello di gennaio. Nei confronti degli stessi sono state eseguite anche delle perquisizioni domiciliari che hanno permesso di rinvenire elementi utili al procedimento penale. Le indagini procedono in maniera serrata al fine d’individuare i possibili complici dei giovani.

