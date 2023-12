Alfredo Dri è scomparso a 81 anni.

Porpetto piange la scomparsa di Alfredo Dri, figura di spicco della vita sociale del paese, morto giovedì 14 dicembre presso l’ospedale di Latisana a causa delle complicazioni legate alle patologie che lo affliggevano da tempo. Con i suoi 81 anni, Alfredo ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, ma il suo ricordo rimarrà vivo attraverso le molteplici iniziative e contributi che ha apportato nel corso della sua vita.

Alfredo Dri ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio degli altri e alla promozione del benessere collettivo. Ha prestato il servizio militare come negli Alpini, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita. Motivato dalla volontà di mantenere vivo lo spirito di solidarietà alpini, Alfredo ha fondato il Gruppo Alpini di Porpetto.

Alfredo è stato un pilastro anche nel panorama sportivo locale. Ha fondato anche la Società Sportiva Olimpia Porpetto, attiva nel basket e nel tennis. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di primo presidente della società sportiva di pallavolo Olimpia Porpetto e ha prestato la sua consulenza come consigliere nella squadra di calcio del paese. Ha ricoperto il ruolo di assessore comunale con delega alla Protezione Civile sotto per 10 anni, dal 1999 al 2009. Non solo un uomo d’azione, ma anche un cuore generoso, Alfredo ha dedicato parte del suo tempo anche alla parrocchia come volontario, dimostrando un profondo senso di spiritualità e comunità. I funerali si terrànno lunedì 18 dicembre alle ore 15 nella chiesa di Porpetto.