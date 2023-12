Roberto Bolle incanta il pubblico: lo spettacolo al teatro di Udine

Roberto Bolle al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

È stata accolta dagli applausi interminabili del pubblico la prima esibizione di Roberto Bolle and Friends, il celebre Gala ideato dalla stella assoluta della danza mondiale, in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 16 e 17 dicembre.

A scegliere cast e programma delle due date udinesi, realizzate con il sostegno di Danieli Group SpA e sold out a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti, è stato lo stesso Roberto Bolle, che ha portato sul palcoscenico una nuova interpretazione: un passo a due con una delle sue partner preferite, l’incantevole Melissa Hamilton, con la quale per la prima volta è stato protagonista del pas de deux “Lightness of Being” dell’acclamato coreografo australiano Craig Davidson sulla musica del pluripremiato compositore britannico Alex Baranowski.

E poi ancora, come sempre, una splendida alternanza di passi a due e assoli del repertorio classico e contemporaneo, come è nello stile di Roberto Bolle che ogni anno incanta e conquista, tra cui la dedica di Bolle a Ezio Bosso che ha entusiasmato il pubblico televisivo di Danza con Me che negli ultimi sei anni ha aperto il palinsesto di Rai1 il 1° gennaio in prima serata. Non per ultima “Sphere”, una struggente dichiarazione d’amore per il Pianeta, con la quale Roberto Bolle porta la sua danza in ogni angolo del mondo, anche nel cuore di ognuno di noi.