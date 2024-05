Apre il radiatore del trattore e rimane ustionato al volto: soccorso

E’ rimasto ustionato al volto.

Un giovane di 28 anni è rimasto ustionato al volto nel primo pomeriggio di oggi, 27 maggio: l’incidente è avvenuto attorno alle 15.30 in un impianto produttivo di via Attimis a Povoletto. L’uomo si è ferito aprendo il radiatore di un trattore industriale. Per fortuna, le lesioni riportate non sono risultate gravi: i sanitari inviati dalla Sores Fvg lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine, in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Udine.